Умер актер сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов

Актеру было 40 лет. В 2018 году Попову диагностировали рак мозга. Через год актер сообщил, что смог вылечить болезнь, однако в 2025 году мужчине снова поставили тот же диагноз с осложнениями. Попов стал известен по сериалу «Полицейский с Рублёвки».

