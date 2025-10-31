Минпромторг предложил отложить повышение утильсбора до декабря

Минпромторг предложил правительству перенести на 1 декабря 2025 года введение новых правил расчета утилизационного сбора на импортируемые автомобили. Об этом пишет Ura.ru. Это решение обусловлено желанием смягчить последствия для россиян, которые приобрели автомобили за границей после объявления о предстоящих изменениях, что привело к задержкам с растаможиванием. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что проект постановления уже внесен в правительство РФ. Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров выступил с просьбой отложить вступление новых правил в силу, чтобы дать возможность гражданам завершить процесс покупки и оформления автомобилей.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров выступил с просьбой отложить вступление новых правил в силу, чтобы дать возможность гражданам завершить процесс покупки и оформления автомобилей.