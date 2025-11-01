Появились кадры падения мужчины в Рязани с высоты насмерть

В соцсетях появились кадры падения мужчины на улице Новоселов с высоты насмерть. Мужчину, лежащего на земле, засняли еще 30 октября. Кадры опубликовали с камеры подъезда. Судя по ним, мужчина в красных штанах упал с высоты в 16:55 часов, 30 октября. На видео можно увидеть, что спустя минуту после падения, случайные прохожие подошли проверить его состояние, но мужчина не двигался. Также известно, что его тело пролежало на проезжей части во дворе до наступления темноты. Судя по комментариям рязанцев, мужчине было около 45 лет. Редакция РЗН. Инфо запросила комментарий регионального следственного комитета по факту произошедшего. Напомним, по словам очевидцев, мужчина якобы выпал из окна седьмого этажа.

Фото: Соцсети