В Рязани засняли лежащего на дороге мужчину
Отмечается, что кадры сделали 30 октября на улице Новоселов. По словам очевидцев, мужчина якобы выпал из окна седьмого этажа. Данных о его состоянии нет. Официально информация не подтверждена, подробности уточняются.
