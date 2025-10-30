В Рязани засняли лежащего на дороге мужчину

Отмечается, что кадры сделали 30 октября на улице Новоселов. По словам очевидцев, мужчина якобы выпал из окна седьмого этажа. Данных о его состоянии нет. Официально информация не подтверждена, подробности уточняются.