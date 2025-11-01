Названо самое длинное слово в русском языке

Рекорд принадлежит прилагательному из 55 букв — «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Отмечается, что это слово встречается в названии патента на изобретение и используется в химии. Раньше лидером считалось «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв).