Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
Вск, 02
Пнд, 03
ЦБ USD 80.98 0.48 01/11
ЦБ EUR 93.39 0 01/11
Нал. USD 81.30 / 80.88 01/11 10:20
Нал. EUR 94.47 / 95.67 01/11 10:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
564
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 909
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 257
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 570
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Аркадий Фомин встретился с участником региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» Романом Денисовым
Региональный кадровый проект «ГЕРОИ62» разработан по аналогии с федеральной программой «Время героев» и призван помочь участникам и ветеранам специальной военной операции получить новые профессиональные компетенции для дальнейшего трудоустройства в органы государственной власти и местного самоуправления. В конкурсном отборе в рамках второго потока приняли участие 263 человека, из которых 45 — успешно его прошли.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин провел встречу с участником региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» Романом Денисовым, на которой подвели итоги первого этапа стажировки защитника Отечества в законодательном собрании. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Региональный кадровый проект «ГЕРОИ62» разработан по аналогии с федеральной программой «Время героев» и призван помочь участникам и ветеранам специальной военной операции получить новые профессиональные компетенции для дальнейшего трудоустройства в органы государственной власти и местного самоуправления. В конкурсном отборе в рамках второго потока приняли участие 263 человека, из которых 45 — успешно его прошли.

«Я хочу поблагодарить вас за возможность погрузиться в законодательный процесс, в работу органов власти. Под вашим чутким руководством мы участвовали во многих мероприятиях: и в общественных акциях, и в личных приемах граждан в муниципалитетах, в заседаниях областной Думы, комитетов. Это очень большой опыт», — поделился впечатлениями Роман Денисов о своей стажировке в региональном парламенте.

Аркадий Фомин отметил, что впереди предстоит второй этап обучения, который совпадает с рассмотрением и принятием Думой бюджета региона.

«У Вас будет возможность посмотреть на этот сложный и интересный процесс изнутри. Отмечу, что ребята, которые заключают контракт с Минобороны РФ в Рязанской области, будут иметь первоочередное право участвовать в программе „ГЕРОИ62“. Вернувшись с фронта, они смогут получить знания и навыки, чтобы войти в команду нашей области, реализовать себя, работая над развитием родного края. Напомню также, что бойцы, решая задачи в зоне СВО, могут быть уверенным в том, что их семьи получат всю необходимую поддержку», — рассказал спикер регионального парламента.