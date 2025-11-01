Аркадий Фомин встретился с участником региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» Романом Денисовым

Региональный кадровый проект «ГЕРОИ62» разработан по аналогии с федеральной программой «Время героев» и призван помочь участникам и ветеранам специальной военной операции получить новые профессиональные компетенции для дальнейшего трудоустройства в органы государственной власти и местного самоуправления. В конкурсном отборе в рамках второго потока приняли участие 263 человека, из которых 45 — успешно его прошли.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин провел встречу с участником региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» Романом Денисовым, на которой подвели итоги первого этапа стажировки защитника Отечества в законодательном собрании. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«Я хочу поблагодарить вас за возможность погрузиться в законодательный процесс, в работу органов власти. Под вашим чутким руководством мы участвовали во многих мероприятиях: и в общественных акциях, и в личных приемах граждан в муниципалитетах, в заседаниях областной Думы, комитетов. Это очень большой опыт», — поделился впечатлениями Роман Денисов о своей стажировке в региональном парламенте.

Аркадий Фомин отметил, что впереди предстоит второй этап обучения, который совпадает с рассмотрением и принятием Думой бюджета региона.

«У Вас будет возможность посмотреть на этот сложный и интересный процесс изнутри. Отмечу, что ребята, которые заключают контракт с Минобороны РФ в Рязанской области, будут иметь первоочередное право участвовать в программе „ГЕРОИ62“. Вернувшись с фронта, они смогут получить знания и навыки, чтобы войти в команду нашей области, реализовать себя, работая над развитием родного края. Напомню также, что бойцы, решая задачи в зоне СВО, могут быть уверенным в том, что их семьи получат всю необходимую поддержку», — рассказал спикер регионального парламента.