Стало известно, какие рязанские школы стали аутсайдерами по итогам ЕГЭ 2025 года

В Рязани составлен список 43 школ-аутсайдеров ЕГЭ 2025 года, из которых 19 — городские. В школах № 66 и № 62 более 71% выпускников не преодолели минимальный порог. Четыре школы региона не имеют ни одного ученика с баллом выше 220, включая ОАНО «Центральная школа», которая хоть и имела стобалльника, но в целом показала низкие средние результаты. Низкие результаты ЕГЭ отражают проблему всей региональной системы образования. Многие родители не могут перевести детей в сильные школы из-за удаленности, нехватки мест и страха высокой нагрузки, что ведёт к потере мотивации у школьников. Сейчас около 50% выпускников переходят в колледжи и техникумы, опасаясь сдавать ЕГЭ. Важен внутренний стимул к учёбе — в школе № 68 из 71 выпускника 47 поступили в вузы, включая топовые университеты Москвы и Санкт-Петербурга. Мотивация остаётся ключом к успеху.

В Рязанской области составили список школ-аутсайдеров по результатам ЕГЭ 2025 года. Об этом пишет КП .

Региональный Минобр опубликовал данные о 15% учебных заведений (43 школы), которые показали наихудшие результаты, из которых 19 находятся в самой Рязани. В частности, в городских школах № 66 и № 62 более 71% выпускников не смогли преодолеть минимальный барьер.

Особенно тревожные результаты наблюдаются в четырех школах региона, где ни один учащийся не набрал более 220 баллов. Среди аутсайдеров оказалась ОАНО «Центральная школа», которая, несмотря на наличие стобалльника в этом году, не смогла продемонстрировать высокие средние результаты.

Проблема низких результатов ЕГЭ затрагивает не только отдельные учебные заведения, но и всю систему образования в регионе. Опрос среди жителей показал, что многие родители вынуждены жертвовать качеством образования, поскольку не могут перевести своих детей в более сильные школы из-за удаленности, нехватки мест или опасений по поводу высокой нагрузки. В результате уже в среднем звене дети теряют интерес к учебе.

«Если раньше большинство учеников продолжали обучение в 10-11 классах, то сейчас около 50% идут в колледжи и техникумы, опасаясь сдавать ЕГЭ», — отмечает директор школы № 68.

Старшеклассники также делятся своими страхами: «Сдавать ЕГЭ страшно и сложно, проще поступить в „шарашку“», — говорят они, используя сленговое название для средних специальных учебных заведений.

В этих условиях важность внутренней мотивации становится особенно актуальной. «Если ребенок замотивирован на успех, он будет работать по всем предметам», — подчеркивает Наталья Стребкова. В школе № 68 из 71 выпускника 47 поступили в вузы, включая престижные университеты Москвы и Санкт-Петербурга.

