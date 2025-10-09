Рязань
Два рязанца предстанут перед судом за серию краж из автомобилей
Два молодых рязанца предстанут перед судом за серию краж из припаркованных автомобилей, сообщает полиция. 18-летний и 17-летний злоумышленники в июне неоднократно проникали в незапертые машины ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114, похищая автомагнитолы, аккумуляторы, зеркала, кейс с гвоздезабивным пистолетом и другие детали на сумму свыше 40 тысяч рублей. Также они вскрыли замок «Газели» и украли автомагнитолу, усилитель и портативную мойку. Часть украденного была изъята, расследование завершено, обвинения предъявлены. Дело направлено в суд.

Два молодых рязанца предстанут перед судом за серию краж из припаркованных автомобилей. Об этом пишет пресс-служба полиции.

По данным следствия, 9 июня 18-летний обвиняемый заметил незапертую машину ВАЗ-2112 на улице Крупской и, полагая, что в ней могут находиться ценные вещи, проник внутрь. Он похитил автомагнитолу, аккумулятор, зеркало заднего вида и другие детали на общую сумму более 21 тысячи рублей.

15 июня 17-летний сообщник также воспользовался незапертой дверью автомобиля ВАЗ-2114 и украл кейс с гвоздезабивным пистолетом стоимостью 22 тысячи рублей.

18 июня оба молодых человека вместе вскрыли замок двери автомобиля «Газель» и похитили автомагнитолу, усилитель и портативную аккумуляторную автомойку. 22 июня они повторно проникли в тот же ВАЗ-2114, откуда ранее был украден гвоздезабивной пистолет, и демонтировали приборную панель, зеркала заднего вида и задний фонарь.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками уголовного розыска. Часть похищенного имущества была изъята, а некоторые вещи были проданы. В настоящее время расследование завершено, и каждому из обвиняемых предъявлены обвинения по нескольким фактам кражи.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.