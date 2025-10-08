Рязанцев предупредили об изменении маршрутов 4 троллейбусов 9 октября

В четверг, 9 октября, троллейбусы маршрутов №№ 3, 5н, 5 В, 10 будут следовать по данным схемам: троллейбусы маршрута № 3 будут следовать по улице Новой через площадь Мичурина в обе стороны, троллейбусы маршрута № 5н будут разворачиваться на площади Театральной, далее проследуют через площадь Мичурина, «Дом художника». троллейбусы маршрута № 5 В проследуют через площадь Мичурина, будут разворачиваться на площади Театральной, далее будут следовать по своему маршруту, троллейбусы маршрута № 10 будут следовать через площадь Мичурина до площади Театральной в обе стороны. Отмечается, что изменение схемы движения троллейбусов связано с продолжением работ по спилу деревьев в центре города. Напомним, спил деревьев начали в среду, 8 октября. Из-за работ маршруты троллейбусов изменили. В мэрии заявили, что по состоянию на 15:15 движение транспорта восстановлено по прежним схемам.