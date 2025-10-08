Эксперты спрогнозировали замену почти всех профессий нейросетями к 2030 году

По прогнозам специалиста по ИИ Романа Ямпольского, автоматизация и развитие нейросетей приведут к исчезновению большинства работников, связанных с физическим трудом. Уже через несколько лет нейросети достигнут такого уровня развития, что их использование станет более выгодным, чем найм людей, в большинстве отраслей. Робототехника также будет активно развиваться, что ускорит автоматизацию всех видов физического труда.

Эксперты спрогнозировали замену почти всех профессий нейросетями к 2030 году. Об этом передает «Газета. ру».

По прогнозам специалиста по ИИ Романа Ямпольского, автоматизация и развитие нейросетей приведут к исчезновению большинства работников, связанных с физическим трудом. Уже через несколько лет нейросети достигнут такого уровня развития, что их использование станет более выгодным, чем найм людей, в большинстве отраслей. Робототехника также будет активно развиваться, что ускорит автоматизацию всех видов физического труда.

Однако есть сферы, где человеческий труд сохранится. По мнению Ямпольского, это бухгалтерия, традиционный бизнес, консалтинг, психология и некоторые ремесленные профессии.

Вместе с тем, появятся новые направления, связанные с ИИ. Специалисты, которые смогут объяснять принципы работы искусственного интеллекта и внедрять его в бизнес-процессы, будут особенно востребованы на рынке труда.