Эксперт Осипов рассказал, какие авто могут исчезнуть в РФ из-за нового утильсбора

Напомним, с 1 ноября в РФ может повыситься утилизационный сбор, который значительно увеличит стоимость автомобилей, оснащенных двигателем более 160 лошадиных сил. По словам эксперта, из-за нововведения частным покупателям станет невыгодно ввозить примерно 50% популярных моделей, а мощные автомобили брендов BMW, Mercedes, AUDI, Toyota подорожают примерно на 30-40% для физических лиц. Также заметно вырастут в цене гибриды и электрокары с мощностью 400-800 лошадиных сил Осипов отметил, что новый утильсбор приведет к серьезным изменениям в структуре автомобильного рынка и ценовой политике, но не к исчезновению каких-либо конкретных категорий автомобилей. Подорожают и потеряют в спросе мощные и дорогие машины, а спрос сместится в сторону более доступных и маломощных авто.