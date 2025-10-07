Рязань
Выплаты за привлечение к заключению контрактов СВО в Рязанской области увеличили
Изменения в постановление об увеличении выплат за привлечение к заключению контрактов СВО в Рязанской области вступили в силу. Речь идет о вознаграждениях за лиц, которые проживают в других регионах России и заключили контракт на территории Рязанской области. Выплату увеличили до 574 тысяч 713 рублей. Также 57 тысяч 471 рубль платят за граждан, проживающих в Рязанской области, и 80 тысяч 460 рублей за иностранных граждан, привлеченных к заключению контракта на территории региона. Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 2025 года.

Изменения в постановление об увеличении выплат за привлечение к заключению контрактов СВО в Рязанской области вступили в силу. Соответствующий документ опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Речь идет о вознаграждениях за лиц, которые проживают в других регионах России и заключили контракт на территории Рязанской области. Выплату увеличили до 574 тысяч 713 рублей.

Также 57 тысяч 471 рубль платят за граждан, проживающих в Рязанской области, и 80 тысяч 460 рублей за иностранцев, привлеченных к заключению контракта на территории региона.

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 2025 года. При этом, деньги не платятся органам и организациям, в чьи должностные обязанности входит проведение отбора кандидатов для поступления на военную службу по контракту в ВС РФ.

О намерении по увеличению выплат стало известно 8 сентября.