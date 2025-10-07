Рязань
Рязанская область увеличила урожайность сахарной свёклы на 29% в 2025 году
Рязанская область в этом году продемонстрировала значительный рост урожайности сахарной свёклы, достигнув 513,7 центнера с гектара, что на 29% больше по сравнению с прошлым годом (398,3 центнера с га). Об этом пишет «Ъ».

Переработка урожая осуществляется на Сотницынском сахарном заводе, единственном в регионе и одном из 66 в стране. Ожидается, что в этом году производство сахара превысит прошлогодний уровень, что позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить экспортные поставки.

По данным ведомства, в 2025 году общий урожай сахарной свёклы в России должен превысить 48 миллионов тонн, что на 6,7% больше, чем в прошлом году. На данный момент собрано около 22,7 миллиона тонн, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средняя урожайность по стране составила 384 центнера с га, что почти на 4% выше уровня прошлого года.

Фото: Telegram-канал главы Тимашевского района Андрея Палия