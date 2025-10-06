В Госдуме предложили предоставлять учителям бесплатное горячее питание

Группа депутатов Госдумы инициирует межфракционный проект закона о бесплатном горячем питании для учителей. Как сообщает ТАСС, законопроект предполагает предоставление бесплатного питания не менее одного раза в день в школах. Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев отметил, что бесплатное питание для учителей является не привилегией, а важным элементом социальной справедливости и заботы о здоровье педагогов. В свою очередь, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина подчеркнула, что данная инициатива может не только поддержать учителей, но и улучшить общее качество школьного питания.

