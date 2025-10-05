В Рязанской области произошло ДТП, столкнулись легковушка и фура
Уточняется, что ДТП произошло близ Александро-Невского. О пострадавших информации пока не появилось. На месте, судя по кадрам, работают сотрудники МЧС, они тушили возгорание в салоне легковой машины.
В Рязанской области произошло ДТП, столкнулись легковушка и фура. Об этом сообщили в Telegram-канале «Топор. Рязань».
Уточняется, что ДТП произошло близ Александро-Невского. О пострадавших информации пока не появилось.
На месте, судя по кадрам, работают сотрудники МЧС, они тушили возгорание в салоне легковой машины.