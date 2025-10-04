Выступление Сергея Безрукова в Константинове началось
Выступление актера в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина проходит 4 октября на главной сцене в Константинове. Сергей Безруков показывает спектакль «Хулиган. Исповедь». Напомним, завершит праздничный день концерт группы «Пелагея» в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Возрастное ограничение — 18+
Фото и видео взято из Telegram-канале «ЯРязань»