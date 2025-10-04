Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 04
15°
Вск, 05
13°
Пнд, 06
16°
ЦБ USD 81.9 0.89 04/10
ЦБ EUR 96.05 0.71 04/10
Нал. USD 82.25 / 82.39 04/10 08:03
Нал. EUR 96.80 / 97.98 04/10 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 332
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 422
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 481
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 589
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Выступление Сергея Безрукова в Константинове началось
Выступление актера в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина проходит 4 октября на главной сцене в Константинове. Сергей Безруков показывает спектакль «Хулиган. Исповедь». Напомним, завершит праздничный день концерт группы «Пелагея» в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Возрастное ограничение — 18+

Выступление российского актера Сергея Безрукова в Константинове началось. Об этом сообщили в соцсетях.

Выступление актера в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина проходит 4 октября на главной сцене в Константинове. Сергей Безруков показывает спектакль «Хулиган. Исповедь».

Напомним, завершит праздничный день концерт группы «Пелагея» в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

Возрастное ограничение — 18+

Фото и видео взято из Telegram-канале «ЯРязань»