Выступление Сергея Безрукова в Константинове началось

Выступление актера в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина проходит 4 октября на главной сцене в Константинове. Сергей Безруков показывает спектакль «Хулиган. Исповедь». Напомним, завершит праздничный день концерт группы «Пелагея» в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Возрастное ограничение — 18+