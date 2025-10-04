В гараже рязанца полицейские нашли полтора килограмма наркотиков

В гараже жителя Ряжска полицейские нашли полтора килограмма наркотиков. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские выяснили, что 51-летний мужчина изготавливает марихуану. Злоумышленника задержали на одной их улиц Ряжска.

При досмотре оперативники нашли в кармане одежды жителя сверток с наркотиком. Выяснилось, что это был каннабис весом 1,2 грамм.

Во дворе мужчины полицейские обнаружили куст конопли. Задержанный пояснил, что вырастил несколько растений, срезал их и положил сушиться в гараж.

На чердаке хозпостройки оперативники изъяли мешок и ящик с готовой марихуаной общей массой один килограмм 200 граммов, а также 275 граммов конопли.

Как рассказал полицейским мужчина, он приготовил запас наркотика на зиму для личного употребления. Эта версия проверяется.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные хранение, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.