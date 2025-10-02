Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 867
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 202
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 290
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 301
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Опубликовано расписание бесплатных автобусов из Рязани до Константинова
4 октября на праздник в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина будет организован бесплатный трансфер из Рязани до Государственного музея-заповедника им. С. А. Есенина в Константиново. Автобусы будут отправляться от остановки «пл. Театральная» в сторону центра города по расписанию. Рязань — Константиново: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 и 18.30. Константиново — Рязань: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 и 20.30.

