Опубликовано расписание бесплатных автобусов из Рязани до Константинова

4 октября на праздник в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина будет организован бесплатный трансфер из Рязани до Государственного музея-заповедника им. С. А. Есенина в Константиново. Автобусы будут отправляться от остановки «пл. Театральная» в сторону центра города по расписанию. Рязань — Константиново: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 и 18.30. Константиново — Рязань: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 и 20.30.

