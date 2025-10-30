МЖД: в расписании движения пригородных поездов с 1 по 3 ноября внесены изменения

С 1 ноября в расписании ряда пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, произойдут изменения, связанные с развитием железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба МЖД. 1 ноября на перегоне Рыбное — Дягилево с 6:10 до 10:10 будут выполняться работы по ремонту 1,1 км пути и модернизации объектов энергообеспечения. Кроме того, 2 и 3 ноября с 8:10 до 11:20 на станции Рязань-1 будет проходить ремонт пути длиной 3,4 км. В результате этих мероприятий в расписание некоторых пригородных электричек, следующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Дивово, Голутвин, Москва-Казанская, а также между Рязань-1 и Гавердово, Ясаково, внесены корректировки времени отправления и прибытия.

Точную информацию об изменениях можно узнать на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».