Baza: владельцы 30 тысяч авто, ввезенных в РФ, обязаны доплатить утильсбор

По данным канала, с весны 2024 года в Россию ввезли более 30 тысяч автомобилей Hyundai, Kia и Skoda казахстанской сборки в рамках ЕАЭС. Поскольку их производили в особой экономической зоне, владельцы при ввозе платили только «коммерческий» утильсбор от 667 тысяч до 1,9 млн рублей. Однако с октября ФТС начала массово требовать доплаты — от 750 тысяч до 3,5 млн рублей. Свое решение таможня объяснила тем, что у автомобилей из Казахстана есть импортная декларация. В случае неуплаты владельцам грозит аннулированние ЭПТС.

По данным канала, с весны 2024 года в Россию ввезли более 30 тысяч автомобилей Hyundai, Kia и Skoda казахстанской сборки в рамках ЕАЭС.

Поскольку их производили в особой экономической зоне, владельцы при ввозе платили только «коммерческий» утильсбор от 667 тысяч до 1,9 млн рублей. Однако с октября ФТС начала массово требовать доплаты — от 750 тысяч до 3,5 млн рублей.

Свое решение таможня объяснила тем, что у автомобилей из Казахстана есть импортная декларация. В случае неуплаты владельцам грозит аннулированние ЭПТС.

Собственники рассказали «Базе», что таможенники ранее не требовали импортных деклараций и платежи принимали без вопросов.