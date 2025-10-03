За ночь над регионами РФ сбили 20 украинских БПЛА

В ночь на 3 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских БПЛА самолетного типа: ь 9 — над акваторией Черного моря, 4 — над территорией Воронежской области, 3 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Республики Крым, 1 — над территорией Курской области.