В Рязани произошло ДТП

Авария произошла 3 октября на проезде Шабулина в сторону Приокского. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. Согласно сервису «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.