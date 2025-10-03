В Рязани произошло ДТП
Авария произошла 3 октября на проезде Шабулина в сторону Приокского. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. Согласно сервису «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото взято из группы «ПУВР» в «ВК»