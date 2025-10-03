Минюст России добавил новых иностранных агентов в реестр

3 октября Минюст России пополнил список иностранных агентов. Информация появилась на сайте ведомства. В реестр включены: Сетевой проект «I NEWS», Григорий Амнуэль, экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, Мария Соленова.

Амнуэль Г. М. обвиняется в распространении недостоверной информации о действиях российских властей и поддержке Вооруженных сил Украины. Он также взаимодействовал с организациями, деятельность которых признана нежелательной в России, и живет за границей.

Овсянникова М. В. также распространяла недостоверные сведения о российских властях и Вооруженных силах, выступала против специальной военной операции на Украине и сотрудничала с иностранными агентами. Она также проживает за пределами России.

Соленова М. С. призывала поддерживать Вооруженные силы Украины и отождествляла Россию с террористической организацией. Она также распространяла недостоверную информацию и взаимодействовала с иностранными организациями, живя за границей.

Сетевой проект «I NEWS» участвовал в распространении материалов иностранных агентов и недостоверной информации о российских властях, а его создатели также находятся за пределами страны.