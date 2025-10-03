Эксперты обнаружили у нейросети Google уязвимости перед хакерами

Первая проблема, Gemini Cloud Assist, позволяла внедрять вредоносные команды через HTTP User-Agent, которые система выполняла автоматически. Вторая — затрагивала персонализацию поиска, позволяя подменять историю браузера вредоносными запросами. Третья уязвимость в браузерном инструменте Gemini позволяла перенаправлять пользователей на сторонние ресурсы и передавать их данные. Атаки происходили в два этапа: внедрение скрытых инструкций и извлечение конфиденциальной информации. Google оперативно выпустила исправления, но информация о пострадавших пользователях не поступала.

Эксперты обнаружили у нейросети Google уязвимости перед хакерами. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Anti-Malware.

