Стал известен размер выплат по больничному в 2026 году. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на экономиста Игоря Балынина.

По его словам, выплата за один день больничного у россиян со средней зарплатой превысит 1,9 тысячи рублей.

Отмечается, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от среднего заработка за два календарных года, предшествующих году назначения выплаты. Если больничный будет оформлен в 2026 году, для расчета учитываются доходы за 2024-2025 годы.