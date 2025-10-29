Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 306
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 908
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 145
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 643
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Стал известен размер выплат по больничному в 2026 году
Выплата за один день больничного у россиян со средней зарплатой превысит 1,9 тысячи рублей. Отмечается, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от среднего заработка за два календарных года, предшествующих году назначения выплаты. Если больничный будет оформлен в 2026 году, для расчета учитываются доходы за 2024-2025 годы.

Стал известен размер выплат по больничному в 2026 году. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на экономиста Игоря Балынина.

По его словам, выплата за один день больничного у россиян со средней зарплатой превысит 1,9 тысячи рублей.

Отмечается, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от среднего заработка за два календарных года, предшествующих году назначения выплаты. Если больничный будет оформлен в 2026 году, для расчета учитываются доходы за 2024-2025 годы.