РИА Новости: владельцы смартфонов Apple чаще других подвергаются мошенническим атакам

По данным издания, на смартфоны Apple приходится 30% всех телефонных кибератак по стране. Следующими по количеству мошеннических атак стали владельцы смартфонов Samsung — 19%, Redmi — 14%, Tecno — 6% и POCO — 4%.