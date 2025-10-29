РИА Новости: владельцы смартфонов Apple чаще других подвергаются мошенническим атакам
По данным издания, на смартфоны Apple приходится 30% всех телефонных кибератак по стране. Следующими по количеству мошеннических атак стали владельцы смартфонов Samsung — 19%, Redmi — 14%, Tecno — 6% и POCO — 4%.
Владельцы смартфонов Apple чаще других подвергаются мошенническим атакам. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, на смартфоны Apple приходится 30% всех телефонных кибератак по стране.
Следующими по количеству мошеннических атак стали владельцы смартфонов Samsung — 19%, Redmi — 14%, Tecno — 6% и POCO — 4%.