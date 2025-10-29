Названы популярные направления для отдыха у россиян в ноябрьские праздники
Отмечается, что лидерами стали Москва и Московская область. На эти направления приходится 21% купленных билетов на автобусы, поезда и самолеты. Далее идут Санкт-Петербург и Ленинградская область (по 10%), Краснодарский край (9%), Ростовская область (4%). Лидером заграничных поездок стала Белоруссия (41% купленных билетов). Затем следуют Казахстан, Турция и Армения (по 7%).
