Следком проведет проверку после обнаружения трупа в центре Рязани

«Железнодорожным МСО города Рязань СУ СК России по Рязанской области организовано проведение процессуальной проверки», — отметили в сообщении. В СК уточнили, что установлена личность умершего. Им оказался рязанец 1953 года рождения. Напомним, в одной из квартир многоэтажки на Первомайском проспекте нашли разлагающийся труп. Отмечается, что о смерти рязанца родственник мужчины мог не сообщать, чтобы получить его пенсию. Однако в СК заявили, что по данному вопросу информация отсутствует.

В Рязани следственный комитет проведет проверку после обнаружения трупа в центре города. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе ведомства.

«Железнодорожным МСО города Рязань СУ СК России по Рязанской области организовано проведение процессуальной проверки», — отметили в сообщении.

В СК уточнили, что установлена личность умершего. Им оказался рязанец 1953 года рождения.

Напомним, в одной из квартир многоэтажки на Первомайском проспекте нашли разлагающийся труп. Отмечается, что о смерти рязанца родственник мужчины мог не сообщать, чтобы получить его пенсию. Однако в СК заявили, что по данному вопросу информация отсутствует.