В центре Рязани нашли разлагающийся труп

Инцидент произошел 25 октября в одной из квартир дома на Первомайском проспекте. По данным «КП», мужчина умер давно. Соседи погибшего рассказали изданию, что его родственник мог не сообщать о смерти, чтобы получать его пенсию.

В центре Рязани нашли разлагающийся труп. Об этом сообщает « КП-Рязань ».

Инцидент произошел 25 октября в одной из квартир дома на Первомайском проспекте. По данным «КП», мужчина умер давно.

Соседи погибшего рассказали изданию, что его родственник мог не сообщать о смерти, чтобы получать его пенсию.

Официальная информация уточняется.