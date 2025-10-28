В центре Рязани нашли разлагающийся труп
Инцидент произошел 25 октября в одной из квартир дома на Первомайском проспекте. По данным «КП», мужчина умер давно. Соседи погибшего рассказали изданию, что его родственник мог не сообщать о смерти, чтобы получать его пенсию.
Официальная информация уточняется.