За ночь над регионами РФ сбили около 200 беспилотников

В ночь на 27 октября над регионами России дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских БПЛА. 47 дронов сбито над Брянской областью, 42 — над Калужской, 40 — над Московской областью, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву, 32 — над Тульской областью, 10 — над Курской, 7 — над Орловской, по 4 — над Ростовской и Воронежской областями, по 2 — над Оренбургской и Тамбовской областями, по 1 — над Белгородской, Липецкой, Самарской областями. Напомним, в Рязанской области также объявляли угрозу БПЛА.