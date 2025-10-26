Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Оповещение опубликовали в 21:43 26 октября. Жителей Рязани и области призвали покинуть улицу, найти укрытие, не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».

В РСЧС рекомендовали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».

Напомним, в ночь на 26 октября над территорией региона сбили четыре БПЛА. Пострадавших и материального ущерба нет.