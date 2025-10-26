В Рязанской области спустя пять часов отменили угрозу налета БПЛА

Оповещение опубликовали в 3:12 26 октября. Жителей Рязани и области призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 7:52 угрозу атаки БПЛА на территории региона отменили. В сообщении уточнили, что вызвать экстренные службы можно по номеру 112. Напомним, в ночь на 26 октября над Рязанской областью перехватили четыре беспилотника.