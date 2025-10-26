Малков прокомментировал ночную атаку на Рязанскую область
«Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет», — отметил глава региона. Напомним, опасность БПЛА действовала на территории Рязанской области пять часов. В Минобороны рассказали об атаке.
Губернатор Павел Малков прокомментировал ночную атаку на Рязанскую область. Пост об этом размещен в его соцсетях.
