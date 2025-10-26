В Госдуме предложили освободить от утильсбора некоторые категории россиян
Согласно документу, освободить от утильсбора хотят многодетных, ветеранов СВО и инвалидов I группы. Отмечается, что льгота будет распространяться только на одно транспортное средство.
В Госдуме предложили освободить от утильсбора некоторые категории россиян. С соответствующей инициативой выступила группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким, сообщило 26 октября ТАСС.
Напомним, принятие нового налога на утильсбор перенесли на 1 декабря.