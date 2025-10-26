Полицейские раскрыли кражу трех лавок из рязанского кафе

Полицейские раскрыли кражу трех лавок из кафе в Новомичуринске. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По предварительным данным полицейских, 76-летний мужчина украл три лавки с территории кафе, чтобы установить их на приусадебном участке. Одну решил поставить около дома, вторую — под яблоней, третью — у сарая.

Ночью местный житель пришел в кафе и забрал лавки. Когда мужчина увозил на тачке третью, его заметили работники заведения.

На место вызвали полицию. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.