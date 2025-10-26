Кража трех лавок из рязанского кафе попала на видео

Инцидент произошел в Новомичуринске. По предварительным данным полицейских, 76-летний мужчина украл три лавки с территории кафе, чтобы установить их на приусадебном участке. Как рассказала хозяйка заведения, раньше местный житель забирал из кафе доски и другие предметы. «Но не стали ничего ему говорить, мало ли что пожилому человеку нужно подправить, починить. Но когда стали пропадать скамейки — это уже чересчур», — заявила хозяйка кафе. Кроме того, отмечается, что мужчину подозревают в краже из пивного магазина и склада «Водоканала».

Напомним, полиция возбудила уголовное дело после инцидента в новомичуринском кафе.