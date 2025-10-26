«Ашан» зарегистрировал новый товарный знак в России
Сеть гипермаркетов зарегистрировала в России новый товарный знак в виде красного птенца. Его планируют запатентовать по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых — немедицинские косметические и туалетные продукты, игры, игрушки и другие товары. Напомним, «Ашан» подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака в октябре 2024 года.
Сеть гипермаркетов «Ашан» зарегистрировала новый товарный знак в России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.
Отмечается, что «Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак в виде красного птенца.
Его планируют запатентовать по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых — немедицинские косметические и туалетные продукты, игры и игрушки и другие товары.
Напомним, «Ашан» подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака в октябре 2024 года.
Фото: ТАСС