В Рязани прошел финальный общегородской субботник

Отмечается, что работы включали вырубку поросли, снос аварийных деревьев и уборку мусора, проведенные на нескольких общественных территориях, в том числе в парке имени Белякова и на улице Попова. В мероприятии участвовало более 300 человек и 20 единиц техники, собрано около 170 кубометров отходов. Для проведения субботника задействовали спецтехнику, предоставленную муниципальными службами «Управление по делам территории», «Дирекция благоустройства города», «Техобеспечение», всего — 20 единиц.

Фото — пресс-служба горадминистрации