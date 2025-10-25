Ученые заявили, что бекон может стать причиной рака

В Великобритании врачи обратились с инициативой ограничить продажу бекона и других переработанных мясных продуктов в супермаркетах. Предлагаемые меры связаны с результатами исследований, подтверждающими их связь с развитием онкологических заболеваний кишечника. По оценкам специалистов, потребление бекона может стать причиной более чем 50 тысяч случаев рака кишечника. Ученые подчеркнули, что ежедневное употребление всего 50 граммов бекона повышает риск колоректального рака на 18%. Исследования показали, что нитриты и методы обработки, используемые при производстве ветчины и колбас, способствуют образованию канцерогенных соединений.

Ученые заявили, что бекон может стать причиной рака, они потребовали ограничить продажу переработанного мяса в магазинах. Об этом сообщили в материале «Абзац».

Напомним, в 2015 году Всемирная организация здравоохранения признала все колбасы, сосиски, сардельки и бекон продуктами, содержащими канцерогены.