Мясников назвал продукты, ускоряющие старение

Пища с избыточным количеством сахара, соли, «неправильных жиров» ускоряют процесс старения, а также на организм влияют переедание, избыток калорий. Основной рацион должен включать овощи, фрукты, вареное мясо, рыбу и кисломолочные продукты.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала « Россия 1 » назвал продукты, которые ускоряют процесс старения.

Он объяснил, что основной рацион должен включать овощи, фрукты, вареное мясо, рыбу и кисломолочные продукты. По словам Мясникова, иногда можно позволять себе «неполезные» продукты.

Специалист подчеркнул, что пища с избыточным количеством сахара, соли, «неправильных жиров» ускоряют процесс старения, а также на организм влияют переедание, избыток калорий.

Он привел селедку в качестве примера. По его словам, рыба полезна для организма, но для организма вреден маринад, в котором ее готовят, и в одном кусочке может содержаться суточная доля натрия.

Ускоряющими старение продуктами врач назвал пережаренное мясо и колбасные изделия. Мясников отметил, что в 2015 году Всемирная организация здравоохранения признала все колбасы, сосиски, сардельки и бекон продуктами, содержащими канцерогены.