В июле в Рязани родился ребенок с весом 480 граммов

Девочка стала самым крошечным ребенком, рожденным в июле. Крупный малыш весил 4 790 граммов. Отмечается, что в июле в рязанском перинатальном центре родилось рекордное с начала года количество малышей — 426. Из них 223 — мальчики, 203 — девочки. Также родилось 11 пар двойняшек.