В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 2025 13:17
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
В июле в Рязани родился ребенок с весом 480 граммов
Девочка стала самым крошечным ребенком, рожденным в июле. Крупный малыш весил 4 790 граммов. Отмечается, что в июле в рязанском перинатальном центре родилось рекордное с начала года количество малышей — 426. Из них 223 — мальчики, 203 — девочки. Также родилось 11 пар двойняшек.

В июле в Рязани родился ребенок с весом 480 граммов. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба рязанского перинатального центра.

Девочка стала самым крошечным ребенком, рожденным в июле. Крупный малыш весил 4 790 граммов.

Отмечается, что в июле в рязанском перинатальном центре родилось рекордное с начала года количество малышей — 426. Из них 223 — мальчики, 203 — девочки.

Также родилось 11 пар двойняшек.

Фото: группа рязанского перинатального центра в «ВК»