В ДС «Олимпийский» пройдет заключительная игра домашней серии Чемпионата России по хоккею

На «домашнем льду» хоккеисты ХК «Рязань-ВДВ» провели 3 матча, в которых сумели набрать 3 очка. Перед выездной серией, в рамках которой рязанцы отправятся на две игры в Санкт-Петербург, где сразятся с командами «Динамо-СПБ» и «СКА-ВМФ», хоккеистам предстоит сыграть еще один домашний матч. В субботу, в 17:00 «Рязань-ВДВ» выйдет на лед против «Нефтяника» из Альметьевска. Билеты можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке. Возрастное ограничение 0+

