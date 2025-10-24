Рязанские полицейские помогли пострадавшим в ДТП подросткам
Вечером 21 октября полицейские возвращались с дежурства и стали свидетелями ДТП на улице Новоселов. Автомобиль «Джили» столкнулся с мотоциклом, которым управлял подросток. Старший лейтенант полиции Олег Ширманов и старший сержант Анатолий Антипов вызвали на место скорую и наряд ГАИ. Отмечается, что в ДТП пострадали несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 12-летний пассажир. До прибытия медиков полицейские оказали пострадавшим первую помощь.
Напомним, полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.