Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
Сбт, 25
12°
Вск, 26
ЦБ USD 81.27 -0.38 24/10
ЦБ EUR 94.39 -0.36 24/10
Нал. USD 81.80 / 81.50 24/10 12:40
Нал. EUR 95.57 / 96.79 24/10 12:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 262
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 378
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 478
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 029
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанские полицейские помогли пострадавшим в ДТП подросткам
Вечером 21 октября полицейские возвращались с дежурства и стали свидетелями ДТП на улице Новоселов. Автомобиль «Джили» столкнулся с мотоциклом, которым управлял подросток. Старший лейтенант полиции Олег Ширманов и старший сержант Анатолий Антипов вызвали на место скорую и наряд ГАИ. Отмечается, что в ДТП пострадали несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 12-летний пассажир. До прибытия медиков полицейские оказали пострадавшим первую помощь.

Рязанские полицейские помогли пострадавшим в ДТП подросткам. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Вечером 21 октября полицейские возвращались с дежурства и стали свидетелями ДТП на улице Новоселов. Автомобиль «Джили» столкнулся с мотоциклом, которым управлял подросток.

Старший лейтенант полиции Олег Ширманов и старший сержант Анатолий Антипов вызвали на место скорую и наряд ГАИ.

Отмечается, что в ДТП пострадали несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 12-летний пассажир. До прибытия медиков полицейские оказали пострадавшим первую помощь.

Напомним, полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.