В Рязани в ДТП пострадали два подростка

Авария произошла вблизи дома № 45 к.1 на улице Новоселов. По предварительной информации, 40-летняя жительница Рязанского района на «Джили» столкнулась с мотоциклом под управлением 13-летнего рязанца. Водитель двухколесного транспортного средства и его 12-летний пассажир с полученными травмами доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.