Рязанцам напомнили об отмене бесконтактных карт на путепроводе на Восточной окружной

Карты можно бесплатно обменять на RFID-метки в следующих местах: в административном здании на путепроводе; в офисе продаж на Восточном промузле, 14Б; в офисе компании «Региональные платные дороги»: ул. Маяковского, д. 1 а, офис 201.

С 1 января 2026 года перестанут действовать бесконтактные смарт-карты на платном путепроводе в районе поселка Соколовка в Рязани. Об этом сообщает региональный Минтранс.

