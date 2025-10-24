Рязань
Россиянам рассказали, как шестидневка в ноябре скажется на зарплате
По словам члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, шестидневная рабочая неделя не повлияет на размер зарплаты многих россиян. Это коснется только работников со сдельной оплатой. «Чем больше выпустится продукции в дополнительный рабочий день, тем выше будет заработная плата», — пояснила парламентарий. Напомним, следующая рабочая неделя будет шестидневной из-за празднования Дня народного единства.

Россиянам рассказали, как шестидневка в ноябре скажется на зарплате. Об этом в беседе с ТАСС 24 октября сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, шестидневная рабочая неделя не повлияет на размер зарплаты многих россиян. Это коснется только работников со сдельной оплатой.

«Чем больше выпустится продукции в дополнительный рабочий день, тем выше [у них] будет заработная плата», — пояснила парламентарий.

Напомним, следующая рабочая неделя будет шестидневной из-за празднования Дня народного единства.