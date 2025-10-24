Россиянам рассказали, как шестидневка в ноябре скажется на зарплате

По словам члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, шестидневная рабочая неделя не повлияет на размер зарплаты многих россиян. Это коснется только работников со сдельной оплатой. «Чем больше выпустится продукции в дополнительный рабочий день, тем выше будет заработная плата», — пояснила парламентарий. Напомним, следующая рабочая неделя будет шестидневной из-за празднования Дня народного единства.

