Россиянам напомнили, что следующая рабочая неделя будет шестидневной

На следующей неделе россиянам предстоит работать в субботу, 1 ноября. Отмечается, что рабочий день в субботу должен быть сокращен на 1 час. Напомним, в ноябре выходными будут 3 и 4 число. 4 ноября отмечается государственный праздник — День народного единства. Дополнительный выходной в понедельник перенесен с субботы, 1 ноября.

Россиянам напомнили, что следующая рабочая неделя будет шестидневной. Об этом сообщает Минтруда.

