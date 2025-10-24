Россиянам объяснили, как новые санкции США повлияют на цены на бензин

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что новые санкции США против российских нефтяных компаний не приведут к росту цен на бензин в России. Об этом сообщает «Радио 1». По его словам, стоимость топлива внутри страны не зависит от мировых цен на нефть, так как в России действует другая система ценообразования. Фролов подчеркнул, что новые ограничения не окажут значительного влияния на экономику России, а лишь усложнят операционную деятельность нефтяных компаний, которые уже адаптировались к нестабильным условиям.

Напомним, что ранее две крупнейшие нефтяные компании России — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ — попали под блокирующие санкции США, контролируя около 56% всей добычи нефти в стране.