Банк России снова снизил ключевую ставку

В пятницу, 24 октября, Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. — до 16,5% годовых. В пресс-службе регулятора сообщили, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания. Ранее ключевая ставка составляла 17% годовых.