Банк России понизил ключевую ставку с 18 до 17%
По прогнозу ЦБ, инфляция снизится до 6-7% в 2025 году и вернется к 4% в 2026 году. В пресс-службе добавили, что следующие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Фото: ЦБ РФ.